EN DIRECT - Les Bleus remettent la marche avant face aux Suédois

Pour s’ouvrir les portes du dernier carré et retrouver dès jeudi le parquet de l’AccorHotels Arena de Paris, qu’ils avaient déjà foulé à l’occasion du match d’ouverture contre le Brésil, les Bleus devront se sublimer devant les 28.000 spectateurs du stade Pierre-Mauroy de Lille acquis à leur cause. Toujours invaincus dans la compétition, les partenaires de Nikola Karabatic connaissent trop bien la recette de ces matches couperets pour envisager un quelconque relâchement de leur part. Tâche à eux de prouver qu'ils sont bel et bien les maîtres des lieux.