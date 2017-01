EN DIRECT - Suivez avec nous le quart de finale épique entre la France et la Suède

Il faudra redoubler de vigilance. Deux jours après les éliminations inattendues du Danemark, champion olympique en titre, et de l’Allemagne, championne d’Europe en titre, en 8es de finale du Mondial, les Experts, eux, tâcheront de passer l’obstacle des quarts de finale et de ne pas se faire piéger par une jeune et surprenante équipe suédoise qui a étrillé la Biélorussie dimanche dernier (41-22).