Mondial de hand : les Bleus affronteront la Suède en quart de finale, et feraient bien de se méfier...

Maintenant, ils savent. Sûrs de leurs forces mais pas encore de leur adversaire, les Experts, un peu comme tout le monde d'ailleurs, s'attendaient à tomber contre les Suédois au tour suivant. Et en favoris qu'ils étaient face à la Biélorussie, les coéquipiers de Niclas Ekberg n'ont pas contredit les pronostics et ont même fait un peu plus que cela, puisque c'est une véritable démonstration qu'ils ont offerte au public de Lille.