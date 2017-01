Mondial de hand : les Bleus écrasent la Russie et s'assurent la première place du groupe

C'est du très bon boulot. Même opposés des adversaires plus coriaces qu'en début de tournoi, les hommes de Didier Dinart et Guillaume Gille continuent de réciter leur handball. Tellement qu'ils ont fait mieux que lors de leurs trois précédents matches, puisque les Experts ont passé plus de 31 points à la Russie mardi soir. Et comme face à la Norvège dimanche (31-28), où l'on avait vu Ludovic Fabregas (20 ans) briller, c'est un second couteau de cette équipe de France qui a fait des étincelles : Adrien Dipanda, ayant inscrit 8 buts face à cette équipe qui a dominé la discipline dans les années 1990.