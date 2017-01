Mondial de hand : même déjà qualifiés pour les 8es, pourquoi les Bleus doivent battre la Russie

Une dernière pour conclure. Vainqueur sans trembler du Brésil (31-16), du Japon (31-19) et la Norvège (31-28), l'équipe de France va tenter la passe de quatre face à une Russie qui tente de revenir dans le top du handball mondial. Et au-delà de confirmer la bonne santé, surtout offensive, de ce début de tournoi et de calmer les ambitions retrouvées de cette nation qui avait dominé sa discipline dans les années 1990 (deux titres olympiques en 1992 et 2000, deux mondiaux en 1993 et 1997 et un trophée européen en 1996), les Experts ont évidemment en tête la première place de ce groupe A.