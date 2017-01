Roucoulette, chabala, pastis... tout savoir sur le jargon du hand avant le quart des Bleus contre la Suède

On vous arrête encore : on ne parle pas ici de matous. Le processus ressemble à la roucoulette : le tireur donne l’impression qu’il va tirer fort, fixe le gardien… et, en cassant son poignet, dépose la balle juste au-dessus de la tête du portier. Ce qui, disons-le, a tendance à l’humilier. Voici une démonstration made in Guillaume Joli :