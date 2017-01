Mondiaux de hand : qui sont les 17 handballeurs français qui entrent en piste ce mercredi ?

Luka Karabatic (28 ans, Paris SG, 64 sélections) : D'abord cantonné aux tâches défensives, cet ancien espoir du tennis français prend de plus en plus d'importance dans le jeu d'attaque. Il s'est fait un prénom depuis l'Euro-2014 et a encore une marge de progression.

Cédric Sorhaindo (32 ans, Barcelone/ESP, 172 sélections) : Il demeure un élément incontournable de l'équipe depuis le Mondial-2009. Très proche des frères Karabatic, "Tchouf" est utile aussi bien en défense qu'en attaque mais doit retrouver de sa superbe après des JO un peu décevants.

Ludovic Fabregas (19 ans, Montpellier, 28 sélections) : Le benjamin de l'équipe connait une ascension fulgurante. Utilisé exclusivement en défense pour l'instant, Fabregas est doté d'un physique impressionnant (1,98 m, 100 kg) et s'annonce comme l'un des futurs patrons de l'équipe.