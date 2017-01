Mondiaux de hand : les Experts doivent-ils avoir peur du Brésil?

Deux joueurs sur seize évoluent au Brésil, en Liga Nacional, qui est nettement moins relevée par rapport aux championnats européens majeurs (France, Allemagne, Espagne). Les quatorze autres connaissent donc le plus haut niveau. Et même mieux, cinq ont disputé la Ligue des champions. Il s'agit de José Toledo (Wisla Plock), Rogerio Moraes (Skopje), Thiagus dos Santos (Szeged), Arthur Patrianova (Celje) et Haniel Langaro (La Roja). Ce qui leur a permis de fortement s'aguerrir tactiquement. "C'est une équipe dangereuse, avec des arrières performants (...) avec un style de jeu atypique" a prévenu Didier Dinart co-entraîneur des Bleus. Aux JO de Rio 2016, en quart de finale, les Français avaient été contraints de s'employer pour se défaire de la tenaille brésilienne (34-27) et obtenir un sésame pour les demi-finales. Ballotés en début de rencontre, les Experts avaient fini par user physiquement les Brésiliens en seconde période et s'étaient progressivement détachés en s'appuyant notamment sur un excellent Nikola Karabatic. Et ce soir, les Français ne devraient pas signer pour un scénario aussi stressant lors de leur entrée en lice.