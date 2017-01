Mondiaux de hand : calendrier, horaires, chaînes... comment bien suivre les Bleus à la télé

La phase de poules débutera le 11 janvier, et durera jusqu’au 20. La France, qui en tant que pays organisateur a pu choisir son groupe (le A), affrontera durant cette période la Pologne, la Russie, le Brésil, le Japon et la Norvège. Les huitièmes de finale se joueront les 21 et 22 janvier, les quarts le 24, les demies les 26 et 27, la petite finale le 28 et la finale le 29. Les rencontres se dérouleront à Nantes, Metz, Rouen, Albertville, Villeneuve d’Ascq, Montpellier, Paris et Brest. L’AccorHotels Arena (ex-Bercy), accueillera notamment les demi-finale, la petite et, bien sûr, la grande finale.