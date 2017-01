Mondiaux de hand : pour l'infranchissable Omeyer, les Bleus ont fait une "entame idéale" face au Brésil

Vous étiez un peu dans votre jardin ici à Bercy, où vous avez décroché le titre mondial en 2001 ?

Oui, c'est un endroit où on a joué énormément de matches, mais pour un Championnat du monde, ça fait 16 ans. C'était il y a très longtemps. Quand on revient et que l'on rentre sur le terrain, ce sont des moments très forts. Ça nous galvanise. C'est une salle vraiment top, mais maintenant on va aller à Nantes et on sait que ça va être énorme aussi. On aura des supporters que l'on connait, on sait qu'ils seront à fond derrière nous et c'est vraiment top. Il faut se servir de ça, il y a toujours de la pression avant le match, mais ça aide à se transcender. Voilà, ce n'est qu'un premier match, il y en a encore beaucoup. Il faut continuer sur ce rythme-là.