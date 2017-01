Mondiaux de hand : pourquoi l'équipe de France gagne (presque) toujours à la fin ?

Même s’ils ne sont plus que sept champions olympiques de Londres présents lors de ces Mondiaux (Thierry Omeyer, Luc Abalo, Michaël Guigou, Cédric Sorhaindo, Nikola Karabatic, Daniel Narcisse et William Accambray), les anciens sont là pour faire la différence sur le terrain et pas seulement servir de guides au plus jeunes. Lors des derniers JO, ce sont d'ailleurs Karabatic - en mode guerrier lorsqu’il s’est agi de faire face à la pression du public brésilien en quart de finale -, Narcisse - en héros avec son but à l’ultime seconde face à l’Allemagne en demie - et, bien sûr, l’infranchissable Omeyer dans ses cages, qui ont notamment porté cette jusqu'en finale. Ces deux derniers, respectivement 37 et 40 ans, étaient d'ailleurs présents lors du titre de champion du monde en 2001 (compétition déjà organisée en France...), et comptent bien remettre ça 16 ans après. "Il y a des matins où je me lève et je me dis oui (il est temps de penser à la retraite, ndlr) tellement la saison est compliquée, raconte Narcisse. Il y a en a d'autres où je ressens encore beaucoup d'énergie pour continuer à apporter quelque chose à l'équipe de France. Je joue vraiment les compétitions comme si c'était les dernières". Et tant qu'à faire, autant la gagner.