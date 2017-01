Mondiaux de handball : victoires, fêtes et "demoiselles", avant les Experts, l'équipe de France c'était les Barjots

Cet état d’esprit général fièrement revendiqué a été évoqué ce mercredi par l’ancien international Grégory Anquetil à l’heure où l’équipe de France débute son Mondial ce mercredi face au Brésil (20h45). Questionné sur l’anecdote qu’il n’a jamais osé raconter, le double champion du monde (1995, 2001) livre alors une réponse assez déroutante. "C’est dix ans la prescription ? J’étais en équipe de France et on avait dû s’acquitter de 22.000 francs de room service (environ 3500 euros), raconte-t-il dans L’Equipe. En fait, on avait payé deux "demoiselles" pour passer une semaine de stage avec nous à Pornic. Tous ceux qui avaient participé ont payé leur part." L'esprit d'équipe.