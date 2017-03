A 35 ans, le pilote Anthony Delhalle est mort après un accident sur le circuit de Nogaro

Le coureur, qui se préparait en vue des 24 heures du Mans, devait quitter Nogaro vendredi soir. Delhalle, 35 ans et natif de Chartres, a contribué l'an dernier au 15e titre mondial du SERT aux côtés de Vincent Philippe et Etienne Masson, sa cinquième couronne à titre individuel (2011, 2012, 2013, 2014 et 2016).





Il avait également remporté le Bol d'Or en 2011 et 2016 et les 24 Heures du Mans en 2014 et 2015.