Camille Lacourt : une reconversion qui s'annonce bien remplie

En parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, Camille Lacourt était ainsi devenu l'emblème de deux marques, Clarins et Carnet de Vol. Il a même signé pour cette dernière une collection de tee-shirts. Le nombre de contrats et de shootings de la belle gueule de la natation française devrait désormais augmenter, une fois le nageur libéré de ses obligations d'entraînement. Le futur retraité a également décidé de passer plus de temps avec sa fille, Jazz, 4 ans. "Ma priorité, c’est ma fille. Je la dépose le matin à l’école et vais la chercher le soir, et ça, c’est le bonheur", a-t-il déclaré en mars dernier au journal 20 Minutes.