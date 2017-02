Vous avez loupé le All-Star Game ? Les 4 chiffres à retenir de cette soirée de tous les records

2 52 points inscrits : Anthony Davis efface Wilt Chamberlain des tablettes

Il aura donc fallu 55 ans pour battre ce record détenu par Wilt Chamberlain. Et qui de mieux que le héros local, Anthony Davis, pour s'y coller. Après avoir inscrit 32 points en trois quart-temps, l'intérieur des Pelicans a fini le match avec 52 points à 26 sur 39 aux tirs, surpassant les 42 points inscrits par le mythique pivot de Philadelphie en 1962. De quoi bien mériter son titre de MVP (Most valuable player, l'homme du match en français) et empêcher Russell Westbrook (41 points) de faire la passe de trois. "Remporter ce titre de MVP ici, c’est spécial. Ça veut dire beaucoup pour moi, a-t-il commenté sur TNT. J'avais dit dans diverses interviews que j'allais essayer de le faire pour la ville, ce qu'elle a enduré, la tornade… Je voulais jouer dur et gagner ce trophée."