Comment le rêve américain de Joakim Noah a brutalement viré au cauchemar

Aux Chicago Bulls depuis le tout début de sa carrière, en 2007, Joakim Noah en était donc devenu la star absolue. Un an plus tard, il perdait sa place de titulaire et signait, en 2015-2016, sa pire saison en termes de statistiques, notamment de matchs joués. Saison à l’issue de laquelle son club ne lui proposera même pas de nouveau contrat. La faute à une invraisemblable succession de blessures (dont deux opérations du genou gauche)… L’été dernier, le joueur voulait pourtant voir cela comme un mal pour un bien, en ralliant New York et ses Knicks, sa ville et son club de cœur, là où il a grandi et toujours rêvé de jouer. Présenté comme une recrue importante, il a coûté quelque 72 millions de dollars à la franchise, pour un contrat de quatre ans.