NBA : Gregg Popovich, coach des Spurs et des États-Unis, charge violemment Donald Trump

Sur sa lancée, Gregg Popovich a ajouté : "C'est dangereux et ce n'est bien pour personne, j'espère qu'il va faire du bon boulot, mais il y a une différence entre respecter la fonction de président et celui qui est en poste. Le respect se mérite ! Et c'est difficile de respecter quelqu'un, alors que nous avons tous des enfants, et que lui tient des propos misogynes, xénophobes, racistes et se moquant des handicapés."