NBA : les dangers qui guettent Frank Ntilikina après sa draft historique

À l’inverse, en 2001, c’est sans bruit que Tony Parker entre dans la ligue, via une anonyme 28e place à la Draft. Ce qui ne l’empêchera pas de devenir titulaire à San Antonio dès sa première saison, à l’âge de 19 ans. C’est son entraîneur, Gregg Popovitch, qui décèlera le potentiel de la jeune pousse. C’est encore lui qui fera venir dans le Texas Boris Diaw, modeste 21e à la Draft de 2003 et qui aura dû attendre deux ans avant qu’on lui fasse confiance. Même cheminement, ou presque, pour Ian Mahinmi, devenu champion NBA en 2011 après six ans de galère chez les Spurs, qui l’avaient "drafté" en 28e position. On peut enfin remonter jusqu’au pionnier Olivier Saint-Jean, devenu Tariq Abdul-Wahad, relégué au bout du banc à Sacramento malgré une Draft très avantageuse pour l’époque (11een 1997), et qui n’accèdera véritablement que cinq ans plus tard en débarquant, après des passages ratés à Orlando et Denver, à… Dallas. Cet univers impitoyable montre donc qu’une bonne Draft est nécessaire, mais pas suffisante. Et que la persévérance, parfois, provoque la chance.