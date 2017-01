NBA : monstrueux avec Utah, Rudy Gobert n'a pas été sélectionné pour le All Star Game

Le Français pensait bien avoir marqué les esprits et convaincu les entraîneurs, qui élisent les remplaçants des deux conférences, en alignant les doubles-doubles depuis plusieurs mois et en établissant ses records en carrière de points (27) et de rebonds (25) la semaine passée contre Dallas. En vain. Il n'a pas rejoint Tony Parker, le meneur de San Antonio, et Joakim Noah, alors sous le maillot de Chicago, qui sont les deux seuls "Frenchies" à avoir participé à ce "match des étoiles".