Anelka tacle Domenech, "petit joueur quelconque du championnat de France"

On sait les deux hommes en froid depuis un fameux soir de 2010 et des propos lâchés dans les vestiaires, rapportés par L’Equipe, avant un départ tonitruant d’Afrique du Sud. Et dans ce même quotidien sportif, Domenech a récemment égratigné l’ex-Gunner tout en évoquant le phénomène Kylian Mbappé. "Je me souviens de Ronaldo aux JO de 1996, et Mbappé est de ce niveau : il a les caractéristiques d'un joueur de classe mondiale. A lui de bien gérer ça : il a le choix entre être Ronaldo ou Anelka", avait-il expliqué. Anelka aurait-il raté sa carrière malgré des passages marquants à Arsenal ou Chelsea, une Ligue des champions en poche ? La réponse de l’intéressé ne s’est pas fait attendre.