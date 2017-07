Paris 2024 : "Nous serions stupides de ne pas prendre les JO de 2028", lâche le maire de Los Angeles, mais...

Rappelons d’abord, pour bien comprendre, l’enjeu que constituent ces quatre ans d’écart. Côté français, il n’est pas question d’envisager 2028, après tous les refus essuyés par la candidature parisienne ces dernières années, et aussi (surtout ?) en raison des cent ans tout rond qui sépareraient cette édition des Jeux de celle de 1924, les derniers organisés à Paris. Les Américains, eux, considèrent les deux options. Mais privilégient tout de même l’échéance de 2024. "Attendre 2028 est bien plus risqué, c’est beaucoup plus incertain d’un point de vue économique, explique ainsi au Los Angles Times Zev Yaroslavsky, qui avait négocié, pour la mairie de L.A les JO de 1984. Et l’expert de citer l’impossibilité d’anticiper, par exemple, les revenus de la billetterie avec onze ans d’avance…