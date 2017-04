La star des All Blacks Sonny Bill Williams déclenche une polémique en masquant le logo d’une banque sur son maillot

Mais New Zealand Rugby (NZR), la toute-puissante Fédération néo-zélandaise de rugby, l’a de toute façon précédé, en publiant un communiqué. En cause : la conversion de la star à l’islam, qui l’a poussé à négocier, et à obtenir, une clause de conscience dans son contrat au sujet des "entreprises financières, des banques, des entreprises vendant de l'alcool, du tabac et des entreprises de jeu". En clair : l’usure étant interdite par sa religion, Sonny Bill Williams a fait jouer son droit de choisir quels logos il arbore, ou non, sur son maillot.