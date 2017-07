Olivier Brisse , un barreur aveugle sur les routes des mers

Pas de projet de régate ni de record de vitesse en planche à voile à l'horizon. Mais Olivier Brisse, quadra au sourire indécrochable, n'a pas dit son dernier mot. Pour le moment, comme tous les marins, l'homme est un peu superstitieux et préfère ne pas en parler, mais les idées et les défis ne manquent pas. Et il suffit de regarder en arrière pour se rendre compte que ce navigateur, malgré sa cécité - il a perdu la vue à 27 ans- ne recule pas devant les obstables.





En 2010, il s'était lancé dans une aventure de 68 jours, à bord du Jolokia, un voilier de course de 15,24 mètres de long. Un challenge qui regroupait cinq coéquipiers valides et handicapés. En relevant ce défi, Olivier souhaitait montrer que le handicap n’est pas une limite, mettant ainsi en lumière le courage, la persévérance et la résilience des personnes en situation de handicap. Malgré de nombreux doutes et appréhensions, Olivier était arrivé au bout de ce projet avec fierté. « Nous avons pu prouver que nous étions capables. Nous sommes des « HandiCapables » ! »