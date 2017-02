OM-PSG (1-5) : comment les Marseillais expliquent leur déroute historique

Entre les excuses aux supporters et les hommages aux qualités des joueurs du PSG, une explication a filtré dans les discours marseillais d’après match. "On a voulu jouer notre jeu. Jusqu'à leur 2e but, on est allés les chercher, on a réussi à faire jeu égal, entre guillemets, a osé Dimitri Payet. Ça se dénoue sur un coup de pied arrêté. Après, quand on est menés, ils mettent le pied sur le ballon et c'est plus difficile de mettre notre jeu en place." Sur ces deux buts pris en moins de 20 minutes, l’entraîneur Rudi Garcia a dit ceci : "On a eu de la bonne volonté au début du match, mais on a pris deux buts d'entrée, sur des situations qu'on avait pourtant travaillées. On savait qu'on manquerait de taille et de poids mais on savait aussi comment éventuellement les bloquer, et on ne l'a pas fait." Pourquoi ?