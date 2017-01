Les sœurs Williams se retrouvent en finale d'un Grand Chelem pour la première fois depuis 2009 !

Ce sera sa 15e finale majeure et sa deuxième en Australie après celle de 2003, perdue aussi contre Serena. Sept fois titrée en Grand Chelem (5 Wimbledon, 2 US Open), elle avait connu une éclipse entre 2010 et 2014, en partie à cause de problèmes de santé. Revenue au meilleur de sa forme, Venus Williams est ainsi devenue à 36 ans la finaliste de l'Open d'Australie la plus âgée de l'ère Open, devant sa soeur Serena Williams (34 ans et 126 jours en 2016).