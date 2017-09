Paris 2024 : oui, le grand oral de la délégation française a coûté 1,5 million d'euros mais...

Ce montant de 1,5 million d'euros a été confirmé à LCI par une source proche du comité d'organisation de Paris 2024. Néanmoins, si la somme est "correcte", cette source indique que Mediapart a omis le fait qu'elle recouvre toute l'opération, "à savoir le transport et l'hébergement mais aussi la production liée à la présentation devant les membres du CIO, les répétitions, les visites de repérage en amont, les tournages ou encore le programme d'hospitalité". L'ensemble du dispostif - les frais et les préparatifs - a été payé par le Groupe d'intérêt public (GIP) Paris 2024, financé à parts égales par des fonds publics et privés.