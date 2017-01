Patinage : une troisième couronne européenne consécutive pour le duo Papadakis-Cizeron

Dans l’Ostravar Arena d’Ostrava en République tchèque, avec un score de 189,67 points, ils sont montés sur la plus haute marche du podium en devançant les Italiens Anna Cappellini-Luca Lanotte (186,64pts) et les Russes Ekaterina Bobrova-Dmitri Soloviev (186,56 pts).





Papadakis et Cizeron chassent par la même occasion les doutes nés de leurs défaites lors du Grand Prix au Japon puis celui à Marseille qui avaient clôturé l’année 2016. Une victoire de bonne augure avant les Mondiaux à Helsinki en Finlande (29 mars-2 avril) et à un an des Jeux Olympiques d’hiver organisé à Pyeonchang en Corée du Sud.