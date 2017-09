Penaltygate au PSG : cette fois, pas d'embrouille, c'est Neymar qui a tiré... et marqué

HIÉRARCHIE - Neymar a tiré (et marqué) le premier penalty du PSG depuis la crise ouverte avec Cavani. L'Urugayen - auteur d'un but un peu plus tôt - n'a pas bronché. Les deux hommes ont d'ailleurs largement fêté leur carton face à Bordeaux. "Nous avons parlé de cela en interne", a simplement déclaré Unai Emery, l'entraîneur parisien.