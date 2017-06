VIDÉO - Pogba, Griezmann, Ronaldo... où et comment les stars du foot passent-elles leurs vacances ?

Il y a ceux qui, comme Lionel Messi, roucoulent en pleine mer. D'autres, comme Cristiano Ronaldo, qui profitent simplement du soleil pour afficher leur musculature parfaite. Et puis il y a ceux qui recherchent un peu plus d'originalité. Karim Benzema, par exemple, au détour d'un voyage à Dubaï, a dîné avec le fameux "Salt Bae", ce chef cuisinier turc qui avait fait le buzz en coupant sa viande puis en la salant de manière spectaculaire, provoquant une vague massive d'imitations de son geste par les joueurs dans leurs célébrations de but.