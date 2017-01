Pour avoir truqué un match, un tennisman australien écope d'une suspension de 7 ans !

Dans cette sombre affaire, deux autres joueurs ont été sanctionnés. Deux tennismen inconnu du grand public (voire même du "petit"). Il s'agit de Brandon Walkin, 22 ans, 1066e mondial et suspendu six mois avec sursis pour avoir relayé à un tiers la proposition de corruption de Lindhal et d'Isaac Frost, 28 ans, 1515e au classement et qui a été suspendu un mois pour avoir refusé de donner son téléphone... Comme Nick Lindhal (décidément, ces appareils ont véritablement tendance à générer tous les petits secrets). La BBC et le site Buzzfeed avaient affirmé, sans les nommer, que seize joueurs étaient susceptibles d'être impliqués dans des affaires de matches truqués et, c'est à se demander si dans cette liste, figurerait, des têtes de gondole du tennis mondial.