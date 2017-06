Pour John McEnroe, la meilleure joueuse de tennis serait 700e chez les hommes

Lors d’une émission de télévision datant d’il y a quatre ans et citée par le Washington Post, Serena Williams s’était exprimée sur le sujet. Alors que la question de disputer un match d’exhibition contre Andy Murray (l’actuel numéro un mondial) lui était posée, elle avait répondu : "Pour moi, le tennis masculin et le tennis féminin sont deux sports presque différents. Si je devais jouer contre Andy Murray, je perdrai 6-0, 6-0 en cinq ou six minutes, peut-être dix. […] Les hommes sont beaucoup plus rapides et servent plus fort, frappent plus fort. Je veux seulement jouer contre des filles parce que je n’ai pas envie d’être embarrassée".