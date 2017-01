"Pour moi, il est inexistant" : Lucas Pouille se paye (encore) Benoît Paire

"Avec lui, on ne se parle pas. On se croise… Comme je croise des gens dans la rue, a-t-il lâché. Pour moi, il est inexistant. Je n'ai rien à lui dire, lui non plus. Je ne veux pas polémiquer sur lui, c'est pour cela que je ne le cite pas." Ce n’est pas à l’ordre du jour au regard des performances poussives de Benoît Paire, 46e au classement ATP, mais une possible collaboration en équipe de France de Coupe Davis s’annoncerait assez explosive.