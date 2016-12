Premier League : un Chelsea record, Martial et Pogba sauvent Manchester United

Propice aux suprises, le Boxing Day n’a, pour le moment, été fatale à aucune équipe du Top 6 de Premier League. Et cette 19e journée disputée ce samedi, n’a pas dérogé à la règle, même si quelques équipes ont fait passer des frissons à leurs supporters. Les fans des Blues, eux, se régalent depuis plusieurs mois. Après un début de saison un peu poussif, les hommes d’Antonio Conte n’en finissent plus de gagner. Ce samedi, à Stamford Bridge, les coéquipiers de NGolo Kanté ont enchaîné avec une treizième victoire consécutive (record d’Arsenal égalé) contre Stoke. Mais tout n’a pas été facile pour les Londonniens qui ont vu deux fois les Potters revenir à égalité. Mais Willian (double buteur) et l’inévitable Diego Costa (auteur de son quatorzième but de la saison) ont permis à Chelsea de l’emporter (4-2).