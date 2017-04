Marathon de Paris : pour la première fois, pour le chrono ou pour la bonne cause, paroles de marathoniens

"J’ai commencé de manière intense ma préparation le 1er janvier au matin ! C'était un bon moment pour mettre en pratique les résolutions prises lors de la Saint Sylvestre, notamment d'arrêter l'apéro pendant 3 mois … Je me suis concocté mon propre plan de préparation (côtes le mardi, fractionnés le jeudi, sorties longues le samedi, exercices intensifs en groupe le dimanche) que j'ai suivi plus ou moins fidèlement, avec une montée en intensité à partir de février. Mentalement, c’est difficile d’entrer dans une bulle quelques jours avant l'épreuve, mais ce n'est finalement pas plus mal que l'occupation du quotidien m'évite les angoisses improductives quelques jours avant.





Par rapport à mon premier marathon, il y a une différence au niveau physique. Dès le premier, je me suis astreint à un plan régulier de préparation de 3 mois démarrant aux premiers jours de l'année, et rythmé à chaque fois par 4 sorties hebdomadaires. Cependant, j'ai pu mettre à profit mon expérience pour augmenter dès l'année suivante le nombre de kilomètres parcourus avant d’augmenter l’intensité cette année. Je suis à chaque marathon plus ambitieux et c'est bien connu : no pain, no gain ! Mon objectif est de boucler les 42 kilomètres en 3h30, contre 3h39 l'année dernière. Vais-je y arriver ? On verra bien !"