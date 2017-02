PSG-Barça : 5 choses à savoir sur Kimpembe, le "gamin" qui a mangé Messi

2 Un pur "titi" parisien

Né à Beaumont-sur-Oise le 13 août 1995, Presnel Kimpembe a fait ses premiers pas sur un terrain de football à Eragny, dans le Val d'Oise. En 2005, repéré par des scouts, il intègre le centre de formation du PSG. Il y fait ses classes, jusqu'à atteindre en 2013 les quarts de finale de la Youth League, l'équivalent de la Ligue des champions chez les jeunes. Toutefois, l'ami d'Adrien Rabiot tarde à décoller et à se faire une place. "Ça a été compliqué, on ne m’a pas fait de cadeau, mais je me suis accroché. J’ai toujours cru en moi", disait-il au quotidien L'Équipe en septembre dernier. Après avoir un temps envisagé de s'expatrier à l'étranger, le "titi" parisien a su convaincre et devenir l'un des plus grands espoirs pour les années à venir.