Penaltygate au PSG : entre Neymar et Cavani, Unai Emery a choisi... ou presque

Cavani ou Neymar pour tirer les penaltys au PSG ? "Les deux ", répond le coach Unai Emery, interrogé ce mardi en conférence de presse, à la veille du deuxième match de la saison en Ligue des champions contre le Bayern de Munich (mercredi, à 20 h 45 au Parc des princes). À la question de savoir qui tirera un éventuel penalty sifflé lors de cette rencontre, le technicien parisien a donc fait aux journalistes présents une réponse de Normand.





"Je vais dire comment je le sens et comment je l'ai dit aux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont prêts pour tirer les penalties ici et beaucoup de joueurs qui veulent tirer. Après, ceux qui sont avec la responsabilité d'être plus prêts pour frapper sont Cavani et Neymar, je veux que les deux aient cette responsabilité et qu'il y ait beaucoup de penalties pour qu'ils marquent le plus de penalties possibles", a ainsi expliqué Unai Emery.