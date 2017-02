Quand les internautes chambrent le PSG après son match nul face à Toulouse

Les amateurs de football et supporters du PSG ne s'attendaient certainement pas à un match nul entre le club parisien et le Toulouse FC au Parc des Princes dimanche soir. C'est pourtant bien ce qu'il s'est passé. 0-0. Pas un seul but de marqué, quand quelques jours plus tôt, l'équipe entraînée par Unai Emery avait réussi à battre le Barça par un score de 4-0 en huitième de finale de la ligue des champions.





Sur Twitter, certains internautes se sont montrés particulièrement incrédules du résultat de dimanche, n'arrivant visiblement pas à y croire.