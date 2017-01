Mondial de hand : faites attention les Bleus, les Suédois n'ont pas peur de vous...

Et pourtant, cela n'empêche pas Jesper Nielsen et ses coéquipiers d'aborder presque sereinement la rencontre face aux grands favoris du tournoi : l'équipe de France. "On n'a pas peur de l'ambiance, au contraire, on a hâte d'y être", ose même le pivot suédois du PSG, en faisant référence aux 28.000 supporters qui les attendent au stade Pierre-Mauroy de Lille. Même son de cloche pour l'ailier droit Niclas Eckberg, qui évoque une "ambiance magnifique", mais qui pourrait aussi être un peu écrasante : "On ne devra pas trop faire attention au public, prévient-il quand même. Le terrain a les mêmes dimensions que d'habitude, nous le même nombre de joueurs donc il n'y a pas de raison de ne pas rester calme".