Mondial de hand : avec la Suède, les Experts retrouvent leurs meilleurs ennemis

Intouchable. C'est avec ce statut que les Français s'opposent face aux Suédois à Malmö. Et pour cause, la France fait figure d'ogre du handall mondial, car elle a tout raflé sur la scène internationale (champion olympique 2008, champion du monde 2009, champion d'Europe 2010). Rien ne semble résister aux Bleus et la Suède ne conteste pas cette hégémonie en quart de finale du championnat du monde 2011 (29-26). Et s'envolent vers leur quatrième titre d'affilée. Monumental.