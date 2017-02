Quinté du jeudi 16 février 2017 : retrouvez en vidéo les résultats du Prix de Chateaurenard à Vincennes

Jeudi 16 février, des chevaux expérimentés de 7 à 10 ans s’affrontaient sur la piste de l’hippodrome de Vincennes pour une course de 2700 mètres. L’un des favoris de l’épreuve, le 15 Unbridled Charm, a pris un bon départ avec le 8 Zonguldak. Avant la montée de Vincennes, l’autre favori de l’épreuve, le 17 Reckless, conduit par le talentueux driver scandinave Bjorn Goop, s’est porté aux avant-postes alors que le 16 Tango Somolli était disqualifié. Bien positionnés pour jouer la victoire, Unbridled Charm et Reckless, légèrement enfermé à la corde, étaient accompagnés par le 10 Tell Me No Lies conduit par Jean-Michel Bazire. Trois chevaux qui composent le tiercé dans l’ordre. Le 14 Vic Du Pommereux et le 4 Radieux complètent le quinté.





Arrivée définitive : 15, 17, 10, 14, 4





Cette vidéo est extraite de l’émission "Au cœur de la course" de LCI du jeudi 16 février 2017 présentée par le consultant en sport hippique Vincent Lahalle. Le Quinté+, la course événement du jour, est diffusée quotidiennement en exclusivité sur LCI. La chaîne retransmet également les "Grandes Courses" dans le cadre d’émissions spéciales.