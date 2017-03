Quinté du jeudi 2 mars 2017 : retrouvez les résultats du Prix Emile Allix de Courboy à Paris-Vincennes

Seize trotteurs se sont élancés ce jeudi à l'hippodrome de Paris-Vincennes au départ du Prix Emile Allix de Courboy, une course européenne sur le tracé habituel du Prix d'Amérique. Un parcours attelé de 2700 mètres, dont le numéro 6, Tallien est ressorti vainqueur, devant le 14 Bolide Jenilou, et le 3 Prince di Poggio. Le 16 et le 7 referment la marche. À noter la contre-performance du grandissime favori de la course, le numéro 9, Cash Gamble, en tête à l'attaque de la dernière ligne droite. Le trotteur scandinave de Stall T.J. Gamble a totalement perdu pied sous la pression de ses poursuivants.





