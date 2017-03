Quinté du mercredi 1 mars 2017 - retrouvez les résultats du Prix de Sedan à Enghien

Seize juments se sont élancées ce mercredi à l'hippodrome d'Enghien au départ du Prix de Seda,, une course européenne pour juments de 7à 10 ans, n'ayant pas gagné 223.000 euros. Un parcours attelé de 2150 mètres, dont le numéro 13, Afghan Barbes, est sorti vainqueur devant le 3, Azaro D'Eva, et le 4, Uranie Du Glay. Pike River (7) et Ubanji (6) terminent respectivement en quatrième et cinquième positions.