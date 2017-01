Rallye de Monte-Carlo : heurté par la voiture d'un pilote, un spectateur décède

"Je suis terriblement attristé par l'accident d'aujourd'hui et mes pensées vont à la famille et aux amis de cette personne. Il est difficile d'en dire plus pour le moment, car nous sommes choqués par ce qui s'est passé. Je suis désolé pour la famille, les fans et notre sport !", a réagi sur Twitter le pilote de Hyundai âgé de 29 ans, qui prenait part à son 61e rallye WRC. "L'équipe et ses membres ont promis leur soutien total aux organisateurs de l'événement et aux autorités pour comprendre tous les détails" de l'accident, a ensuite expliqué l'écurie coréenne dans un communiqué.