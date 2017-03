Raymond Kopa, légende de l’équipe de France et du Real Madrid, est décédé

Le football français, à travers toute son histoire, s’est toujours reposé sur un homme providentiel. Les plus jeunes de nos lecteurs ne le savent sans doute pas mais, avant Michel Platini et Zinedine Zidane, il y a eu Raymond Kopa. L’attaquant d’origine polonaise fut, dans les années 1950, le leader technique du mythique Stade de Reims, apôtre du football champagne et symbole d’une certaine idée du beau jeu.





Au point d’avoir remporté le Ballon d’or en 1958, l’année où il avait conduit les Bleus jusqu’à leur première finale de Coupe du monde. Avant l’avènement du foot business et l’ouverture des frontières, cet immense technicien a aussi été le premier footballeur français à être transféré en grande pompe au Real Madrid.