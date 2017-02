Découvrez le sosie officiel (raté) de Cristiano Ronaldo

Proche de Cristiano Ronaldo, avec qui il travaille depuis quelque temps déjà, Diego Davila a d'ailleurs réussi à nouer une relation particulière avec le Ballon d'Or 2016. "On a une bonne relation, a-t-il ajouté. C'est vrai qu'au début de notre collaboration, on était un peu distants, peut-être à cause de la timidité, mais avec le temps, on a appris à se connaître. C'est un grand plaisir de travailler avec lui. Il aime être avec moi et moi avec lui. C'est une personne incroyable." Et le "double" ne s'en cache pas : il mesure sa chance et compte bien profiter de la notoriété mondiale de son modèle pour faire carrière.