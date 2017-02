REGARDEZ – La Française Justine Dupont surfe une vague de 30 mètres de haut, l’une des plus hautes du monde

Vertigineux. À 25 ans, la surfeuse professionnelle Justine Dupont est partie à l’assaut des vagues de Nazaré, au Portugal. Et pas n'importe quelle vague : la sportive s’est démarquée en s’attaquant à une déferlante… de 30 mètres de haut.

Une performance qui lui vaut, désormais, d’être nominée pour les "Big Wave Awards" de la World Surf League (WSL), institution dans le monde du surf chargée d’organiser les compétitions internationales. Et l’instance confirme : "Il doit s’agir d’une des plus grosses vagues jamais défiées par une femme". Sur Twitter, Justine Dupont a partagé son sentiment : "C'était la plus grosse vague de ma vie. Je vais m'entraîner pour rester plus longtemps dessus la prochaine fois". En effet, pour des questions de sécurité, la spécialiste n'est pas allée au bout de l'impressionnant mur d'eau...