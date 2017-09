PSG : renvoyé une nouvelle fois en équipe réserve, le calvaire de Ben Arfa continue

Tout le monde avait oublié Hatem Ben Arfa. Et pourtant, il est toujours là. Invité à quitter le PSG l'été dernier, l'ancien Niçois avait repoussé toutes les propositions reçues par son agent pour rester à Paris. Pour toucher sa dernière année de contrat et partir ailleurs après ou dans l'espoir de retrouver la grâce d'Unai Emery ? On laissera chacun se faire son idée.





Se sachant condamné à ne plus rejouer avec le vice-champion de France - son dernier match date du 4 avril face à Avranches en Coupe de France -, il avait été une première fois écarté après ne pas avoir pris part au stage de préparation aux USA. Envoyé en équipe réserve, Ben Arfa avait alors accepté la sanction sans broncher. Son clan avait toutefois fait céder la direction du PSG, qui avait fini par le réintégrer en équipe première le 15 septembre.