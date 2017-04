REVIVEZ - Besiktas-Lyon (2-1 a.p, t.a.b 6-7) : tout au bout du suspense, l'OL se qualifie en demi-finales de la Ligue Europa

Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée à toutes et à tous, autant que possible. Prenez soin de vous.





Dans le dernier carré, ils retrouveront l'Ajax d'Amsterdam, le Celta Vigo ou Manchester United. Tirage au sort demain.





Ce n'est que justice au regard du match que les Lyonnais ont fait ce soir. Toutes ces occasions manquées auraient pu les hanter des nuits entières...





L'OL EST EN DEMI-FINALES DE LA LIGUE EUROPA !!!!





C'EST DEDANS !!!





Gonalons s'avance...





Mitrovic rate aussi !!! Lopes impérial !





Nooon !!!! C'est au-dessus !





Jallet peut mettre fin à cette torture...





C'est sauvé par Lopes !!!





Diakhaby, superbe, maintient l'OL en vie. 6-6.





C'est dedans pour Besiktas. Necip. 6-5.





Place à la mort subite...





Valbuena en pleine lucarne ! 5-5.





Talisca le met aussi ! 5-4.





Rybus, le dernier entrant, égalise en force. 4-4.





Arslan le met sereinement. 4-3.





C'est dedans aussi pour Ghezzal. 3-3.





Hutchinson ne tremble pas. 3-2 pour Besiktas.





Tolisso le glisse dans un trou de souris ! 2-2.





Besiktas reprend l'avantage par Tosun. 2-1.





Fekir égalise d'un contre-pied parfait. 1-1.





Babel marque en force. 1-0 pour Besiktas.





La séance débute...





La tension est à son comble dans le stade, qui reste cependant TRÈS BRUYANT.





C'est fini. Place à la séance de tirs au but.





121e Morel est replacé par Rybus. Un changement en vue des tirs au but...





119e Coup franc lyonnais repris de la tête par Valbuena, mais le gardien capte le ballon.





115e L'OL pousse fort depuis quelques minutes dans un match à sens unique, mais la défense de Besiktas résiste bien désormais, tandis que la fatigue des attaquant lyonnais se fait sentir.





112e Encore une énorme occasion ratée pour l'OL ! Et encore un invraisemblable arrêt de Fabri, cette fois devant Tolisso !





108e Frappe de Quaresma alors que Lopes était parti cueillir des fraises ! Heureusement, c'est à côté.





107e Coup franc de Quaresma repris de la tête, parade superlative de Lopes !





C'est reparti.





Mi-temps de la prolongation.





106e Fekir le place sur la tête de Diakhaby, mais ça file juste au-dessus.





105e Talonnade de Tolisso pour Valbuena dans la surface. Corner.





103e Quaresma éliminé Morel et trouve Talisca, qui tire à un souffle du poteau.





102e Centre de Valbuena et tête cadrée de Tousart. Mais le gardien se saisit du ballon.





100e Valbuena tente une roulette en pleine surface adverse. Mais en vain.





98e Triple occasion lyonnaise, grâce à un énorme Tolisso, mais les contres ne sont pas favorables. Peut-être même une main turque non sanctionnée...





95e Les Turcs poussent mais la défense lyonnais est tout simplement héroïque, Morel est infranchissable.





C'est reparti à Isanbul.





L'arbitre siffle la fin du temps règlementaire. On va donc jouer la prolongation.





90e Lacazette s'offre un face à face avec le gardien... et tire sur la barre !





88e Très gros cafouillage devant le but de Besiktas, il a fallu une incroyable parade du gardien pour repousser une tête à bout portant de Diakhaby.





87e Superbe frappe de Fekir, arrêtée par le gardien.





85e Oh le poteau, qui vient sauver l'OL sur un centre-tir de Quaresma ! Et Babel qui reprend de volée, au-dessus !





84e Les Lyonnais poussent fort mais se heurtent à un mur turc en défense. On se dirige lentement mais sûrement vers la prolongation.





79e Coup franc pour l'OL : Gonalons trouve la tête de Diakhaby, seul aux 6 mètres, mais le défenseur ne cadre pas !





77e Changement côté lyonnais : Fekir remplace Cornet.





75e Quaresma gâche à son tour un bon coup franc, en l'envoyant au-dessus.





71e Incroyable action de Quaresma, qui enrhume Morel sur sa prise de balle puis enchaîne d'une demi-volée lointaine et cadrée. Heureusement, Lopes veille au grain.





68e Centre de Tousart contré, à un cheveu de finir en butcontre son camp, mais le gardien repousse du bout des doigts.





65e Excellent coup franc pour l'OL, à 25 mètres, expédié dans le mur par Valbuena.





63e Lacazette tout seul face au gardien bute malheureusement sur lui.





62e Morel envoie un centre fuyant dans la surface turque, mais Lacazette ne peut reprendre.





Il va sans dire que le stade est en fusion. Les Lyonnais vont devoir être très forts maintenant.





59e Une très jolie tête lobée de ce diable de Talisca.





BUT POUR BESIKTAS !





56e Parade somptueuse de Lopes sur une tête à bout portant de Tosun !





54e Frappe puissante de Talisca qui frôle le poteau droit de Lopes.





52e Tolisso tout près de trouver Lacazette en pleine surface, la défense turque s'en sort péniblement.





49e L'OL a repris son pressing très haut, et ça lui réussit plutôt pas mal.





46e Besiktas attaque fort, Quaresma expédie un centre hyper dangereux, laborieusement repoussé.





C'EST REPARTI !





Les joueurs reviennent sur la pelouse.





Comme au match aller, l'OL s'est montré fébrile en début de match jusqu'à concéder un but, puis s'est repris en égalisant. N'a manqué que le second but, mais il reste encore 45 minutes, et ce score suffit déjà pour se qualifier en demies. Les Lyonnais devront donc reprendre, dans un quart d'heure, exactement comme ils ont fini ce premier acte.





L'arbitre siffle la mi-temps.





45e Cornet, seul à droite de la surface adverse, balance une énorme frappe croisée. Ça ne passe vraiment pas loin.





42e Sublime enroulé de Lacazette... qui finit sur le poteau, presque rentrant !





41e Coup franc expédié dans les nuages par Talisca.