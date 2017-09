Le PSG terrasse Bordeaux (6-2), revivez les meilleurs moments du match

Des princes en leur royaume. Les Parisiens ont conforté leur statut de grandissimes favoris pour le sacre final, samedi au Parc des Princes, en ne faisant qu’une bouchée de Bordeaux, pourtant encore invaincu jusque-là (6-2). Il n’aura suffi que d’une vingtaine de minutes au PSG pour plier l’affaire et faire oublier que les joueurs d’Unai Emery avaient pourtant le match de Ligue des champions face au Bayern Munich dans les jambes.





Alors, certes les Franciliens n’ont pas inscrit leur premier but dès la deuxième minute comme face aux Allemands, mais le match a rapidement tourné à la déroute pour les visiteurs girondins. Avec sa triplette magique Mbappé -Cavani-Neymar à la baguette, Paris a récité sa leçon à la perfection. Neymar a ouvert les hostilités d’un magnifique coup franc direct (1-0, 5e) avant d’offrir le but à Cavani dans la surface (2-0, 12e). Le différend du penalty semble bien derrière les deux hommes qu’on a vus s’encourager, se féliciter. Et même quand un nouveau penalty s’est présenté au PSG juste avant la pause, il n’y a pas eu discussion : Neymar a pris le ballon et s’en est chargé pour signer un doublé (4-1, 40e).