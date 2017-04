REVIVEZ - Monaco-Dortmund (3-1) : l'ASM, impériale, se hisse en demi-finales de la Ligue des champions

82e Tout est parti d'une interception, puis d'un déboulé de Lemar, qui sert ensuite Germain dans la surface. Arrivé lancé, Germain s'extirpe devant un défenseur et fusille Bürki pour tuer le match.





ET BUUUUUT POUR MONACO !!! GERMAIN ! SUR SON PREMIER BALLON !





81e Standing ovation plus que méritée pour Mbappé, remplacé par Germain.





78e Les séquences de conservation du ballon de l'AS Monaco sont de vraies leçons de foot, et plus particulièrement d'exploitation des espaces. On pense surtout à Bernardo Silva.





76e Puissante tête décroisée de Bakayoko sur corner. Ça file juste au-dessus de la barre.





75e Il ne fallait pas mettre Dembélé sur le banc ! Le Français répond pas une entrée en jeu incroyable d'intensité. On vient même de le voir officier à la récupération.





74e Louche de Dembélé dans la profondeur, remise de la tête de Kagawa dans la surface et reprise en force de Reus. Mais Subasic ne tremble pas.





72e Guerreiro est remplacé par Pulisic, côté Dortmund.





69e Mbappé, toujours plus étincelant, lance Touré de l'extérieur du pied, puis est servi par le même Touré dans la profondeur. L'attaquant décoche ensuite une frappe croisée du droit, détournée du bout des doigts par Bürki.





67e Falcao cède sa place à Dirar, côté monégasque.





65e Falcao est passé à ça de marquer le but de l'année. Parti à la limite du hors-jeu, le Colombien contrôle, crochète et tente un lob sublime. Juste au-dessus.





64e Centre de Touré pour la tête de Mbappé, un peu trop court. Bürki se sait sans difficulté du ballon.





61e Monaco revoit enfin le jour, et de quelle manière ! Au bout d'un contre magnifique, une-deux entre Lemar et Mendy, puis centre pour une tête plongeante de Falcao, déviée in extremis par Sokratis.





59e Dortmund tout près d'égaliser sur corner ! Il a fallu le haut du crâne de Touré pour éloigner le danger.





56e Mbappé régale encore, humiliant ses vis-à-vis sur chaque prise de balle. C'est impressionnant.





55e Toutes les dernières occasions sont allemandes. Attention !





53e Le match est retombé dans le faux rythme de la fin de la première période. Jeu haché et pas mal de fautes.





50e Cela a eu pour effet de réveiller les Monégasques, qui se ruent à l'attaque !